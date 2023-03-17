شاهد : الإستعلام الأمني يضبط 3 مركبات مسروقة بطريق العزيزية وغريان

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الدوريات الامنية التابعة لمكتب مباحث المرور من ضبط ثلاث مركبات آلية مسروقة خلال ساعات باستخدام تطبيق الإستعلام الأمني الموحد ليصبح عدد المركبات المضبوطة الخميس أربعة مركبات.

ويأتي ذلك ضمن العمل الأمني للدوريات الأمنية التابعة لمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من خلال انشاء التمركزات الأمنية بالطريق الرابط بين مدينتي العزيزية وغريان.

تفاصيل المركبات المضبوطة :

المركبة الأولى نوع هونداي سنتافي مبلغ عنها مسروقة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 1824 بتاريخ 17-05-2016.

المركبة الثانية نوع نيسان نيفارا مبلغ عنها مسروقة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بتاريخ 14-07-2020.

المركبة الثالثة نوع ميتشي بيشي كنتر اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة تاجوراء ومعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 6667 بتاريخ 21-10-2012.