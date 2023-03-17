البيوضي: بوعجيلة وعائلته خُذلوا من كل المؤسسات الليبية

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي ان قضية بوعجيلة مسعود المريمي هي درس لكل الليبيين.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “أبوعجيلة المريمي سلمه الطافش وخذل وعائلته من كل المؤسسات والشخصيات التي وعدت بالتدخل لأجله والتكفل بمصاريف الدفاع عنه ركوبا لموجة الدعم الشعبي المساند له”.

وأضاف: “الضحية الحقيقية ليس أبوعجيلة وعائلته بل كل ليبي وليبية يصدق وعود الغاصبين للقرار والسلطة وسراق المال العام في ليبيا، هو درس مستفاد من أجل التغيير الآمن”.

يشار إلى أن عبد المنعم المريمي أعلن أمس الخميس تخلي الحكومات الليبية والشخصيات السياسية عن قضية عمه “أبو عجيلة مسعود المريمي”، موضحا أن المحامية التي كلفتها المحكمة الأمريكية للدفاع عن عمه لا تؤدي واجبها بالشكل المطلوب.

وأعلن المريمي عن استعدادهم لبيع بيوتهم وأعضاءهم من أجل توفير تكاليف المحامين في قضية عمه التي سلمه رئيس حكومة الوحدة المرقتة عبد الحميد الدبيبة إلى السلطات الأمريكية دون اتفاقية تنص على ذلك.