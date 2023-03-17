دولة عربية تسعى لاعادة فتح سفارتها في طرابلس

يسعى العراق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وذلك بعد أيام من إعلان جارته الشرقية إيران عن ترتيبات لإعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس وفي خضم جهود الحكومة العراقية لتعزيز علاقاتها مع محيطها العربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الخميس، إن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى العاصمة طرابلس وذلك خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي، وفق تصريح أدلى به الصحاف لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

ونقلت الوكالة عن الصحاف قوله، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين أوعز إلى وفد دبلوماسي عراقي بالذهاب إلى ليبيا برئاسة رئيس الدائرة الإداريَّة إحسان علاوي”.

وبحسب الصحاف فإن “الوفد عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القوميّ الليبيّ إبراهيم بوشناف في العاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين”.

وأضاف “أشار الوفد إلى رغبة العراق بإمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا”.

وخلال اجتماعاته، أكد الوفد “دعم العراق للجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلّعات الشعب الليبي”، وفق تصريح الصحاف.

وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014 لكن بدأت العديد من الدول تستأنف العلاقات مع تحسن الوضع الأمني وحديث عن تفاهمات سياسية لإعادة توحيد ليبيا.

وكانت ليبيا تحتفظ بعلاقات قوية مع العراق ابان حكمي نظام العقيد الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين لكن بعد 2003 قطعت هذه العلاقات في أعقاب الغزو الأميركي لبغداد.

وعادت العلاقات سنة 2012 بعد سقوط نظام القذافي لكن على وقع تدهور الوضع الأمني في ليبيا إضافة الى الأزمات الداخلية في العراق لم تسعى الحكومات العراقية المتعاقبة لاستئناف عمل السفارة في طرابلس.

ويسعى العراق لاستعادة علاقاته مع الدول العربية خاصة دول الخليج رغم ان هذا التمشي أثار في فترة معينة قلق طهران.