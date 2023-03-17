بحضور الناظوري والحداد.. مجموعة العمل الأمنية تبحث انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا 24

جلسات اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، الخميس،الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وذلك على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي. وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وناقشت الجلسات دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

وشارك في الاجتماع، الذي تترأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة، أشاد المبعوث الأممي “بالقادة العسكريين لتحليهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، سواء داخل ليبيا أو خارجها”، كما رحب بمشاركة رؤساء الأركان وجهودِهم في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية، وجدد باتيلي الإعراب عن تقديره للقادة العسكريين على التزامهم، قائلا إنه : “إذا اجتمع القادة السياسيون بالروح بنفسها، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل”.