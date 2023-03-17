السفارة البريطانية: على الأطراف الليبية دعم “باتيلي”

أعربت السفارة البريطانية عن تأييد بلادها للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص عبدالله باتيلي وجهوده لتسوية سياسية مستدامة في ليبيا.

ودعت السفارة البريطانية في تغريدة عبر “تويتر” جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بشكل بناء مع باتيلي.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، تمسك بدعم مبادرةعبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.

وأعاد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي «مُتفق عليه» بين الدول الأعضاء، أصدره مساء أمس الخميس، «تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، تُيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية».