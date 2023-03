نورلاند لـ الجزيرة: المجتمع الدولي سيتدخل حال فشل القيادات السياسية الليبية في التوصل إلى الحل

ليبيا – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه يعتقد بدرجة عالية أن العام الحالي سيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الظروف جميعها تبدو مهيئة للخروج من الأزمة التي امتدت لأكثر من عقد كامل.

نورلاند وفي لقاء مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، الخميس، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف حجم القلاقل التي عانى منها الشعب الليبي خلال السنوات الماضية، وأن لديها مسؤولية أخلاقية لمساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة، مؤكدًا أن المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات جاهزة وأن الشعب الليبي سيرحب بالقيادات السياسية الجديدة.

واعتبر أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تمثل فرصة غير مسبوقة بعد عقد من القلاقل وهي تستند على رؤية تحظى بالدعم الداخلي والخارجي خاصة من قبل مجلس الأمن.

وقال نورلاند: “في حالة فشل القيادات السياسية الليبية في التوصل إلى الحل الذي ينشده جميع الليبيين، فإن المجتمع الدولي سيتدخل”.

وحول ما أثير من جدل حول وجود 5 معسكرات ووحدات جوية تابعة لقوات فاغنر الروسية على الأراضي الليبية، أوضح نورلاند أنه عقد لقاءات موسعة الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية الليبية، وأن هناك إجماعًا على ضرورة إخراج قوات فاغنر وجميع المرتزقة من الأراضي الليبية، مشددًا على أن قوات فاغنر شكلت عنصرًا حاسمًا في زعزعة المنطقة وعدم استقرارها.

