نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات في 2023 إذا ما تقيد السياسيون في ليبيا بالتركيز على الأسس الدستورية

أخبار ليبيا 24

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ينبغي أن تكون هناك اتفاقات تتعلق بتنظيم الانتخابات بشكلٍ نزيه، لافتا إلى أن هذا أمر يقرره الليبيون، وأنه من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري.

وفي سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، قال نولارند: “نحن نعتقد أن التقدم يمكن أن يتحقق إذا ما تقيد القادة السياسيين الليبيين بالتزامهم بالتركيز على التوصل إلى اتفاق حول الأساس القانوني، الدستوري، والسياسي لانتخابات ديمقراطية ناجحة.”

وأكد نورلاند أن مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، حظيت بدعم واسع من مجلس الأمن الدولي، عندما وافق جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر على نص بيان رئاسي يعبر عن دعم قوي للسيد باتيلي ويشجع مبادرته.

وفي أواخر فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. وتعتمد على تهيئة المساريْن الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.