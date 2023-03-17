جريدة لندنية : بوادر تصحيح للعلاقات بين الدبيبة ومصر

كتب محمد أبو الفضل مقالا في صحيفة العرب اللندنية اعتبر فيه ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة حاول تحريك علاقته المجمدة مع مصر من باب الاقتصاد وعوائده، عندما أعرب عن اعتزازه بالعلاقات معها قبل أيام أثناء تسليم ائتلاف الشركات المصرية موقع مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، متخذا الحفل مناسبة لإذابة الجليد الذي تراكم منذ إعلان القاهرة رسميا في سبتمبر الماضي سحب اعترافها بحكومته بسبب انتهاء ولايتها.

ويرى محمد أبو الفضل في صحيفة العرب اللندنية ان فتح المجال أمام دخول المزيد من الشركات المصرية للعمل في ليبيا خطوة اقتصادية مغلّفة بأغراض سياسية، وأداة مرحلية ربما تساهم في تهيئة الأجواء، وتوضح إلى أيّ مدى سيكون استمرار حكومة الدبيبة مفيد إذا أحسنت القاهرة التعامل معه، والعكس صحيح، فالمعركة على وحول ليبيا بعد انتهاء الأزمة الراهنة سوف يدور جزء معتبر منها على عتبة الاستحواذ على الاقتصاد.