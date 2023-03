القليب: فتوى عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني ستنتج إرباكًا كاملًا في عملها

ليبيا – طالبت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بطرابلس انتصار القليب رئيس مجلس النواب بالإسراع في عقد جلسة طارئة؛ للتصويت على مقترح القانون الذي ينظم عمل المجتمع المدني.

القليب وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، طالبت أيضًا بإصدار لائحة تنظيمية لاستمرار عمل المنظمات إلى حين اعتماد القانون بشكل نهائي.

وأدانت التشكيك في شرعية مؤسسات المجتمع المدني وتقويض نشاطها، حسب ما ورد في مذكرة الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء.

القليب أكدت أن فتوى عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني ستنتج إرباكًا كاملًا في عمل مفوضية المجتمع المدني، وإنهاك المنظمات وانحسارها وتقييدها بقانون معقد للحقوق والحريات.

