رحيل سيد قذاف الدم القذافي الكاتب والسياسي الليبي بالنظام السابق

القاهرة 17 مارس 2023 (وال) ـ تُوفي مساء يوم أمس الخميس، المنسّق السابق للعلاقات المصرية – الليبية : سيد محمد قذاف الدم القذافي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد معاناته مع المرض، بحسب نشطاء ومصادر مقربة من العائلة.

وانتقل سيد قذاف الدم إلى القاهرة قبل سنوات، وذلك عقب إطلاقه من سجن الهدى في مدينة مصراتة بموجب قرار أصدرته المحكمة العسكرية في سبتمبر 2015، وذلك بعد أربع سنوات من احتجازه في مصراتة.

وتقلّد الفريق سيد قذاف الدم خلال مسيرته العملية عدة مناصب في النظام السابق منها سفير ليبيا لدى بريطانيا نهاية سبعينات القرن الماضي ومنسّق القيادات الشعبية الاجتماعية، ومنسّق العلاقات الليبية – المصرية، كما عرف بكتاباته الأدبية، والصحفية.

ومن أشهر مؤلفاته: رفاق في رحلة سفر، وهوامش على جدار الغربة، وهمسات صاخبة ودعوني وشأني ، ورواية ظمآن في النيل، وعندما يهزك الشوق ، وممارسة الحب علنا ، وعلميني كيف اكتب ؟وديوان بصمات قلب وغيرها. (وال ـ القاهرة) ح.م

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