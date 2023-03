“ميدل ايست اي” تكشف عن مراسلات سرية بين موسكو و”حفتر” بوساطة مصرية، وسط تحذير واشنطن للقاهرة

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” عن مراسلات عدة من مخبأ برقيات دبلوماسية حصل عليها الموقع حصريًا بين حفتر ومبعوثيه والمسؤولين الروس، من مصدر ليبي قريب من دائرة حفتر.

وقال الموقع إن الرسالة غير المؤرخة لوزير الدفاع الروسي تنص على طلب حفتر من روسيا إرسال طائرات مقاتلة في أقرب وقت ممكن إلى المطارات المصرية القريبة من الحدود الليبية لشن ضربات جوية.

وتضمنت المراسلة شكوى حفتر من تحذير واشنطن للقاهرة من استخدام أراضيها كمنصة انطلاق للمساعدة في الإطاحة بالحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

وأضافت الصحيفة أن مصر وافقت على إبلاغ روسيا بالمحادثات مع الولايات المتحدة حتى بعد التحذير من التعاون مع الكرملين بشأن ليبيا وفقًا لرسالة أرسلها خليفة حفتر إلى وزير الدفاع الروسي “سيرجي شويغو”.

ولفت الموقع إلى إرسال الرسالة عندما زار حفتر حاملة طائرات روسية في البحر المتوسط في يناير 2017 وكان يسعى إلى تعميق التعاون العسكري بين القاهرة وموسكو لدعم قواته .

وجاء في رسالة حفتر قوله “أنتم على علم بضغوط الإدارة الأمريكية على الجمهورية المصرية التي تقف إلى جانب القوات المسلحة العربية الليبية”، مضيفا قد “اتفقنا مع القيادة العسكرية المصرية على إبلاغكم بالمدى الكامل للوضع”.

ونقل الموقع عن محللين أن الإشارة إلى إبقاء موسكو على اطلاع دائم بمحادثاتها مع الولايات المتحدة تؤكد التحديات التي تواجهها واشنطن اليوم في الوقت الذي تحاول فيه تجنيد القاهرة للمساعدة في طرد روسيا من ليبيا وغيرها من النقاط الساخنة في إفريقيا.

وذكر الموقع أن طرد المرتزقة من مجموعة فاغنر المرتبطة بالكرملين من ليبيا والسودان كان موضوعًا رئيسيًا للمحادثات بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز والمسؤولين المصريين خلال زيارة بيرنز إلى مصر في يناير الماضي، حيث أثار بلينكن الموضوع مباشرة مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في نفس الشهر في القاهرة.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين ومحللين أن موسكو والقاهرة ترغبان في إبقاء سيطرة حفتر على شرق ليبيا، حيث يشغل المرتزقة الروس أنظمة بانتسير المضادة للطائرات للدفاع عن أراضي حفتر.

كما طلبت القاهرة من روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة اقتراح يتم طرحه في الأمم المتحدة بهدف إحياء عملية الانتخابات في ليبيا ، حسبما قال دبلوماسيان مطلعان على الأمر للموقع.

المصدر: ميدل إيست آي

