مؤسسة رؤية تتوقع موعد أول أيام شهر رمضان في ليبيا

العنوان-طرابلس

توقعت مؤسسة رؤية، بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق لثالث والعشرين من شهر مارس أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 في ليبيا وجميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم رؤية الهلال كبيرا يوم الخميس المقبل وبوضوح فوق الأفق الغربي للسماء، حيث سيكون مضاءً بنسبة 5.25% من إضاءة القمر الكامل، وسيمكث فوق الأفق الغربي للسماء إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.

وقالت مؤسسة رؤية أنه بناء على الحسابات التي تعتمدها سيحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 شعبان 1444هـ على تمام الساعة 19:23 بالتوقيت المحلي؛ لذلك ستستحيل رؤية الهلال مساء هذا اليوم في ليبيا وكل الدول العربية والإسلامية، وذلك بسبب حدوث الاقتران بعد غروب شمس يوم التحري.

وأوضحت أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 شعبان 1444هـ سيمكث الهلال بعد غروب الشمس قرابة 58 دقيقة في مختلف المدن الليبية ليمكن خلالها رؤيته بالعين المجردة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي، حيث سيرى بصعوبة يسار مكان غروب قرص الشمس، بنسبة إضاءة تبلغ 1.39% من إضاءة القمر الكامل.

وأكدت المؤسسة أنه بناء على ذلك سيكون يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي.