ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن مجلس الأمن الدولي يبدي رغبة في استكمال ما بدأه مجلس النواب والدولة ما يعتبر قبولا بتمرير التعديل الثالث عشر.

بلها وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أوضح أن بيان مجلس الأمن لم تتطرق إلى موضوع السلطة التنفيذية وهذا يتوافق مع تصريحات بعض سفراء الدول.

ورأى أن الخطوة القادمة هي الأهم وهي كيفية تركيب البعثة للجنة الانتخابات رفيعة المستوى بشكل متوازن وصحي.

The post بلها: بيان مجلس الأمن لم يتطرق إلى موضوع السلطة التنفيذية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية