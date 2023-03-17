المتحدث باسم الخارجية العراقية: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في طرابلس

صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية “أحمد الصحاف” بأن وزير الخارجية إحسان علاوي أوعز إلى وفد دبلوماسي من بلاده بالذهاب إلى ليبيا من أجل العمل على إعادة فتح السفارة العراقية في طرابلس.

وأضاف الصحاف في تصريح له أمس الخميس أن الوفد عقد عدة اجتماعات مع مُستشار الأمن القوميّ الليبي “إبراهيم بوشناف” في العاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة.

وأشار إلى أن الوفد عبّر عن رغبة العراق بإمكانيَّة إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا.

وأكد الصحاف دعم بلاده للجهود الدوليَّة لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.