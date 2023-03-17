الكهرباء تواصل العمل في  مشروع خط نقل الطاقة “الرويس – أبوعرقوب”

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن تواصل العمل على مشروع خط نقل الطاقة “الرويس – أبوعرقوب” جهد “400 ك.ف”.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الشركة ومتابعته المستمرة لاستكمال خطوط نقل الطاقة جهد “400 ك.ف” من أجل سهولة ومرونة نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة أن مشروع خط نقل الطاقة “الرويس – أبوعرقوب” تنفذه شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، حيث تم سحب الأسلاك مسافة ( 4.600 ) كيلو متر ، وكذلك جاري العمل على تركيب البرج رقم ( 248 ) ، واستكمال البرج رقم ( 221 ).

وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت الشركة وصول مزيد العوازل والأسلاك الكهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة “الرويس – أبوعرقوب” جهد “400 ك.ف”.

وقالت الشركة أنه جرى نقل العوازل والأسلاك من مخازن شركة الكهرباء في بئر العالم عن طريق شركة الطاقة المستديمة؛ وذلك لاستكمال أعمال المشروع.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء على الأهمية القصوى للمشروع الذي يُنفذ بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.