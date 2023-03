بومنيار: لقاء وفد من البرلمان مع سيف الإسلام خطوة شجاعة

ليبيا – وصف رئيس حركة “الرايات البيضاء” للسلام والمقرب من عائلة القذافي احميد بومنيار القذافي اللقاء الذي عقده وفد من البرلمان مع المرشح الرئاسي، سيف القذافي لمناقشة الانتخابات والانسداد السياسي بأنه خطوة شجاعة، مؤكدًا دعمه لجهود لجنة التواصل السياسي بالبرلمان في جلستها واجتماعاتها مع التيارات السياسية المتناقضة للخروج برؤية واضحة تجمع الأطراف السياسية الليبية.

بومنيار وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال: “عانينا كثيرًا من مراحل الإقصاء المتعمد من قبل الدول المتحكمة بالمشهد الليبي، لذا نرحب بالخطوات الشجاعة التي تقوم بها اللجنة بلقائها بسيف القذافي في سبيل الاتفاق على خارطة طريق تضمن تواجد كافة القوى السياسية بها”.

وتابع بومينار حديثه: “هذه التحركات واللقاءات وصولًا إلى التوافق هو أمر يضمن استقرار سياسي مما يؤثر بشكل إيجابي على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد”.

