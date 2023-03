بعد تقديمها زورقا في وقت سابق.. إيطاليا تعتزم إرسال زورقين آخرين إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن سلطات بلاده تعتزم تقديم مساعدات لخفر السواحل الليبي، ممثلة في زورقين بحريين لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح تاياني، خلال لقاء متلفز إيطالي أمس الخميس 16 مارس بالقول “نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي. وبعد أن سلمناه زورق دورية في وقت سابق، سنقوم بتسليمه زورقين آخرين في الأيام القادمة” وفق قوله.

وأضاف الوزير خلال اللقاء، أن هناك حاجة إلى تكثيف الحضور الأوروبي والتدخل القوي لمنع مغادرة الهجرة غير النظامية، خاصة من تونس وليبيا، وفق ما أفاد به.

يذكر أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أعلنت تسلم زورق من طراز “كلاسي 300” في حوض فيتوريا الإيطالي لبناء السفن في 7 فبراير من العام الجاري.

وجاء ذلك إثر توقيع اتفاقية تعاون في مجال النفط والغاز ومكافحة الهجرة غير النظامية بين ليبيا وإيطاليا خلال زيارة قامت بها الأخيرة ضمت وفدا وزاريا رفيعا إلى العاصمة طرابلس أواخر يناير الماضي.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية + ليبيا الأحرار

