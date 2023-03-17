العراق تبدى رغبتها في إعادة افتتاح سفارتها بليبيا

عبرت العراق عن رغبتها في إعادة فتح سفاراتها في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن الوفد الدبلوماسي العراقي الذي أرسله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين إلى ليبيا، عقد اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، في العاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والأخوية بين البلدين.

وأشار الوفد خلال اللقاء إلى رغبة العراق بإمكانيَّة إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا.

كما والتقى الوفد العراقي مع رئيس دائرة المراسم الطاهر حسين، ورئيسة الدائرة القنصليَّة، نجاة مسعود، ورئيس الدائرة العربيَّة، إسماعيل حبيب في وزارة الخارجيَّة الليبيَّة، وأجرى الوفد حوارات مفصلة مع السادة رؤساء الدوائر، كاشفاً عن دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ.

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كما زار الوفد الدبلوماسيّ عدد من البعثات الدبلوماسيَّة المُعتمدة في طرابلس ومنها: السفارة الهولنديَّة، والباكستانيَّة، والكوريَّة، والفلسطينيَّة، وجرى النقاش حول الأوضاع في ليبيا وسُبُل التنسيق لمجمل الخطوات المُستقبليَّة لتعزيز التعاون الدبلوماسيّ حول كلّ ما يُقوّي العلاقات، ويخدم المصالح المُشترَكة.

كما أجرى الوفد الدبلوماسيّ حوارات مُتعددة مع ممثليّ الجاليّة العراقيَّة، وأستمع إلى متطلباتهم، في مجال العمل على توفير جوازات السفر والعمل على تعزيز الاستجابة في العمل القنصليّ.

من جانبهم، استعرض المسؤولين الوضع الحالي في ليبيّا، وعوامل استقراره، وسُبُل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدين استعدادهم لتقديم المُساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.