الملف الليبي على الطاولة المصرية التركية غدا في القاهرة

الوطن| رصد

أعلنت وسائل إعلام مصرية أن الملف الليبي سيكون أبرز القضايا الدولية الشائكة، التي سيبحثها وزير الخارجية التركي مولود جاويش، ونظيره المصري المصري سامح شكري، خلال اللقاء الذي سيعقد غدا السبت في القاهرة.

ويعتبر الملف الليبي من أبرز القضايا الدولية الشائكة بين الجانبين المصري والتركي خاصة بعد إبرام أنقرة مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية الاستثمار في مجال الطاقة والغاز، إلى جانب موقف القاهرة من الأزمة الليبية.

ويزور جاويش أوغلو، القاهرة غدا السبت؛ تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما.

وأشارت الخارجية التركية في بيان لها أن الوزيرين سيبحثان العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.