تصريحات مثيرة لصـلاح بـ.ـادي حول عمليات فـجـر ليبيا ومحاولات اعادة النظام السابق للحكم (تسجيل صوتي)

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، أن عملية فجر ليبيا قطعت الطريق على إعداد سيسي جديد في ليبيا .
وأضاف صلاح بادي خلال تسجيل صوتي جديد، أن الليبيين لا يعرفون قيمة عملية فجر ليبيا بسبب الإعلام المضلل مشيرًا الى أن العملية أسكتت وألجمت وقطعت الطريق على وصول حفتر الذي كانوا يعدونه سيسي ليبيا.
وأشار آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا، الى أن 17 فبراير تشوهت وتلوثت بأيدي الفاسدين .
آمر لواء الصمود صلاح بادي: الخُضر يريدون أن يعيدوا تدوير النظام السابق ووالله لن يصلوا.
- اتقو الله يا خضر فأنتم تسعون للعودة للحكم وأنتم في الأصل موجودين ولم تخرجوا من الدولة.
- النظام السابق تحالف مع حفتر لينالوا من طريق هذه الثورة وبناء الدولة.
- الآن نمر بنفس المراحل ونفس المكائد حيث حاولوا في 2019 أن يأتوا بحفتر بضوء أخضر من جون بولتون.
- ليبيا كانت مختزلة في شخص هو فرعون الذي يبني مستقبلهم ودخلت في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل.
- الدولة العميقة موجودة في ليبيا والإدارة الوسطى بها كل الخضر وأصبح عنكم سفراء ووزراء وأصبحتم تحكمون الدولة.
- الخضر تحالفوا مع حفتر ويعلمون أن غرفة العمليات التي كانت في أبوظبي كارثة على الوطن.
- يا خضر لماذا لم تتحالفوا مع الصادقين والمخلصين من رموز 17 فبراير.
- 17 فبراير تشوهت وتلوثت بأيدي الفاسدين.
- قلنا لكم يا خضر اجلسوا وطهروا أنفسكم وقلوبكم المليئة بالأحقاد والضغينة وتظنون أنكم ستعودون للسلطة لتنتقموا.
- بدأ الانقسام في ليبيا عندما ظهر المهووس المتطلع للسلطة المدعوم من الخارج يوم أن جمد الإعلان الدستوري.
- هذا المهووس جاء إلينا من بوابة التطبيع في أبوظبي عبر غرفة العمليات التي يقودها محمد دحلان ومحمد إسماعيل والسفير الليبي عارف النايض.
- كل هؤلاء كانوا يعدون ويُخططون لدمار بلادنا ومن ذلك الوقت بدأ التدخل الأجنبي وبدأت الحرب بعملية الكرامة.
- فجر ليبيا أسكتت وألجمت وقطعت الطريق على وصول حفتر الذي كانوا يعدونه سيسي ليبيا.
- لم تعرفوا قيمة عملية فجر ليبيا لأن الإعلام المُضلل ضخ الأموال للاستخفاف بالعقول.
- عملية فجر ليبيا قطعت الطريق على إعداد سيسي ليبيا و الليبيين لا يعرفون قيمتها بسبب الإعلام المضلل وحكومة الدبيبة تسعى للتطبيع مع إسرائيل
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