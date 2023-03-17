تصريحات مثيرة لصـلاح بـ.ـادي حول عمليات فـجـر ليبيا ومحاولات اعادة النظام السابق للحكم (تسجيل صوتي)

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، أن عملية فجر ليبيا قطعت الطريق على إعداد سيسي جديد في ليبيا .

وأضاف صلاح بادي خلال تسجيل صوتي جديد، أن الليبيين لا يعرفون قيمة عملية فجر ليبيا بسبب الإعلام المضلل مشيرًا الى أن العملية أسكتت وألجمت وقطعت الطريق على وصول حفتر الذي كانوا يعدونه سيسي ليبيا.

وأشار آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا، الى أن 17 فبراير تشوهت وتلوثت بأيدي الفاسدين .

آمر لواء الصمود صلاح بادي: الخُضر يريدون أن يعيدوا تدوير النظام السابق ووالله لن يصلوا.