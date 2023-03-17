الاتحاد الأوروبي: إجماع مجلس الأمن حول باتيلي خطوة ممتازة للانتخابات

اعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “بيتر ستانو” اليوم الجمعة أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي أكد الإجماع الدولي لدعم خطة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” بالخطوة الممتازة لتسهيل المسار السياسي المؤدي للانتخابات.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، تمسك بدعم مبادرةعبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.

وأعاد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي “مُتفق عليه” بين الدول الأعضاء، أصدره مساء أمس الخميس، “تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، تُيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية”.