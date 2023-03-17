وزير الخارجية التركي في القاهرة السبت لأول مرة منذ 11 عام

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو سيزور القاهرة غدا السبت؛ تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما.

وأشارت الخارجية التركية في بيان إلى أن الوزيرين سيبحثان العلاقات الثنائية ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي أحمد أبو زيد إن الزيارة التي سيعقبها مؤتمر صحفي مشترك، تعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف الملفات بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين.

هذا ويعد الملف الليبي من أبرز القضايا الدولية الشائكة بين الجانبين المصري والتركي خاصة بعد إبرام أنقرة مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية الاستثمار في مجال الطاقة والغاز، إلى جانب موقف القاهرة من الأزمة الليبية.