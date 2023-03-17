بعد مشاورات أمنية.. العراق تستعد لعودة سفارتها لطرابلس

أعلنت الخارجية العراقية، عن قرب موعد إعادة افتتاح سفارتها في العامة طرابلس، عقب مشاورات أمنية دارت مع مُستشار الأمن القوميّ إبراهيم بوشناف.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية إحسان علاوي، أوعز إلى وفد دبلوماسي من بلاده بالذهاب إلى ليبيا من أجل العمل على إعادة فتح السفارة العراقية في طرابلس.

وبين الصحاف، أن وفدا عقد عدة اجتماعات مع مُستشار الأمن القوميّ الليبيّ إبراهيم بوشناف ، وجرى خلال اللقاء بحث إمكانيَّة إعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيا، لتقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا.