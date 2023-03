القافلة الأمنية المشتركة بالجفارة توقع بـ21 مطلوبًا على ذمم قضايا جنائية مختلفة

ليبيا- واصلت القافلة الأمنية المشتركة في مديرية أمن الجفارة تنفيذ مهامها في سياق الخطة الأمنية رقم 2 الصادرة عن مدير الأمن العميد عبد الناصر الطيف.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تمكن أعضاء القافلة من إلقاء القبض على 21 مطلوبًا على ذمم قضايا جنائية مختلفة لدى مراكز الشرطة.

وتابع البيان: إن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها حيال هؤلاء وإحالتهم إلى المراكز المطلوبين لديها.

