باتيلي ومجموعة العمل الأمنية يناقشون آلية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه اجتمع بلجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة، على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ‎ليبيا، الذي عُقد أمس الخميس في تونس.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” “سوف تساهم آلية تبادل المعلومات في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين”.

هذا وقد أشاد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، بالقادة العسكريين لتحلّيهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، داخل ليبيا أو خارجها، قائلا إنه “إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل”.

وأضاف باثيلي خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، لمناقشة سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية؛ “نحث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023”

وحثّ جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

بدورها رحبت السفيرة البريطانية في ليبيا، كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، مؤكدة أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه.

وأكدت ضرورة ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية عند إجراء الانتخابات، مما يستدعي انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بناءة حول أمن الانتخابات.

وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، داعية إلى تقديم دعم بنّاء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.