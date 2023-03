المبروك يبحث مع فريق من البنك الدولي سبل دعم وزارة المالية

ليبيا – التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال خالد المبروك الخميس بمكتبه في طرابلس كلًا من نادر محمد المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وهنريت ڤون كالتنبورن الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا ووفد الخبراء المرافق لهما.

اللقاء الذي حضره مدير إدارة المؤسسات المالية بالوزارة، بحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين والدور الذي يقوم به البنك الدولي في تنفيذ جملة من المشاريع المتمثلة في برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة.

وناقش المبروك سبل تفعيل دور البنك الدولي في دعم وزارة المالية لإستكمال ومواصلة برنامجها الرامي للإصلاحات المالية العامة، وبناء وحدة الإقتصاد الكلي بالوزارة وتنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان الوزارة ومراقبة الخدمات المالية في البلديات فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها.

يُشار إلى أن المبروك يجري سلسلة من اللقاءات كانت قد انطلقت منذ توليه مهام الوزارة ضمن مساعيه الحثيثة في استثمار مساهمة ليبيا في البنك الدولي انطلاقاً من موقعه كوزير للمالية الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المساهمة.

