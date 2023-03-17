إيطاليا تُعلن تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال الأيام القادمة

روما 17 مارس 2023 (وال)- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن سلطات بلاده تعتزم تقديم مساعدات لخفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير النظامية.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن تاياني في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة المحلية أمس الخميس “نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي، وبعد أن سلمناه زورق دورية، سنقوم بتسليمه زورقين آخرين في الأيام القليلة المقبلة في ميسينا (صقلية)، كي يتمكن من منع مغادرة قوارب المهاجرين من السواحل الليبية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى تواجد سفن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بمياه المتوسط، إلا أنه أضاف بالتأكيد هناك حاجة إلى المزيد من الوجود الأوروبي وإلى تدخل قوي لمنع المغادرات خاصة من تونس وليبيا. (وال)

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