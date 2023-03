أمر النائب العام بحبس مراقب مالي سابق للسفارة الليبية في تونس، وذلك على خليفة إساءة التصرف الوظيفي، حسبما أفاد مكتبه.

وأوضح مكتب النائب العام، خلال بيان، أن التحقيقات أثبتت تحويل المتهم 20 مليون دينار دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير، وفق قوله.

ووفق ما أفاد به المكتب، أمر المحقق بحبس المتهم حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق.

المصدر: مكتب النائب العام

The post بناء على “إساءة التصرف”.. حبس مراقب مالي سابق لدى سفارة ليبيا في تونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار