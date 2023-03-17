شركة الكهرباء الليبية تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة “الرويس / أبوعرقوب”

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الجمعة عن مواصلة العمل بمشروع خط نقل الطاقة “الرويس / أبوعرقوب” جهد 400 ك . ف، الذي يهدف إلى سهولة ومرونة نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة الكهربائية.

وأوضحت شركة الكهرباء الليبية في بيان أنه تم خلال المشروع الذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل سحب الأسلاك مسافة ( 4.600 ) كيلو متر، مشيرة إلى أنه جاري العمل على تركيب البرج رقم ( 248 ) ، واستكمال البرج رقم ( 221 ).

وكانت الشركة أعلنت عن وصول المزيد من العوازل والأسلاك الكهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة الرويس / أبو عرقوب جهد 400 ك.ف وجرى نقلها من مخازن بئر العالم عن طريق شركة الطاقة المستديمة المنفذة وذلك لاستكمال أعمال المشروع.

وأشارت شركة الكهرباء الليبية إلى أن مجلس إدارتها يسعى لاستكمال المشروع نظراً لأهميته القصوى في نقل الطاقة، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

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