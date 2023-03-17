تفاصيل صادمة في ضبط شبكة لممارسة الدعـ.ـارة داخل وخارج ليبيا

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، اليوم الجمعة ضبط شبكة لممارسة الدعارة داخل وخارج ليبيا .

ونشرت الادارة عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، قائله أنه : “في إطار الأهمال والتفكك الأسري وعدم مراقبة ومتابعة الأبناء علي مايقمون بأستخدامه وفعله على مواقع التواصل الإجتماعي مما أدى هذا الفعل الى ان وصل بهم لممارسة الدعارة داخل وخارج الوطن بالتحديد دولة تونس وتركيا”.

وأضافت أنه “بعد التحري لفترة طويلة تمكن اعضاء التحري والقبض بالادارة بالقبض ع (ه ص ع ا) مواليد(2000) ليبية الجنسية متلبسه مع صديق لها حيت بعد الإستدلال معها اعترفت على كل من (ف ف ا ا ) م 1991 ليبي الجنسية و (م ج م ا) م 1997.والمسماه (و م م د)م 1992 ليبيه”

وبالاستدلال معهم اعترفو بما نسب اليهم واحيلو موقوفين للنيابة العامة لاتخاد الإجراءات حيالهم وجاري البحث عن باقي المطلوبين باوراق المحضر.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، الى انها ستكشف المزيد من التفاصيل لاحقًا .