أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط شخصًا سرق أغراض من أحد مساجد المنطقة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني تمكن من ضبط شخص قام بسرقة أغراض الصيانة من مسجد الكرامة بمنطقة بوعطني.

وأوضحت المديرية أنه عند ضبطه عُثر بحوزته على مادة الحشيش المخدرة ويعترف بالاتجار بمادة الحشيش وتوصيلها لزبائنه.

وأفادت المديرية أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد الأشخاص قام بسرقة عدة لفات أسلاك كهربائية مقاس 4 ملي و2.5 ملي وسخانة وعدد من عُلب الكهرباء الكبيرة والصغيرة بمسجد الكرامة بمنطقة بوعطني.

وأكدت المديرية أن رئيس المركز العميد خالد الترهوني أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وخرج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتتبع كاميرات المراقبة بالقرب من المكان للتأكيد على تحديد هوية الشخص المطلوب.

وأفادت مديرية الأمن أنه عند التأكيد تم انطلاق أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب وبحوزته قطع من مادة الحشيش المُخدرة وتم الانتقال به إلى المركز.

وأشارت المديرية إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ف.غ من مواليد 1970 ليبي الجنسية واعترف بسرقته لأغراض صيانة المسجد.

وذكرت مديرية الأمن أنه بسؤاله عن قطع الحشيش التي عُثر عليها بحوزته أفاد بأنه يقوم بإيصالها إلى زبائنه “دلفري”، إضافة إلى تعاطيه مادة الحشيش المُخدرة.

ولفتت مديرية امن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.