باتيلي: إطلاق آلية تبادل بيانات لسحب المرتزقة مع دول الجوار سيساهم في تعزيز الأمن في ليبيا

اجتمعت مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا أمس الخميس في تونس بلجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشيًا مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،عبد اللهُ باتيلي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”ستساهم آلية تبادل المعلومات في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين”.