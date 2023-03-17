متصدّرة الدول المغاربية: ليبيا في المرتبة 8 عربيا و89 عالميّا في مؤشر الاتصال العالمي

احتلت ليبيا المرتبة الثامنة عربيا و84 عالميا من أصل 171 دولة في مؤشر الاتصال العالمي لسنة 2022، الصادر عن شركة “دي إتش إل” الفاعلة في مجال الشحن على الصعيد الدولي.

وعلى الصعيد العربي، حافظت دولة الإمارات، على مركزها الريادي الأول عربيا والسادس عالميا، بينما جاءت قطر في المركز الثاني عربيا و34 عالميا، لبنان الثالث عربيا و41 عالميا، السعودية الرابعة عربيا و44 عالميا، ثم البحرين في المركز الخامس عربيا و الـ53 عالميا، الكويت في المرتبة السادسة عربيا، و 57 عالميا، سلطنة عمان في المرتبة السابعة عربيا والـ69 عالميا، ليبيا في المرتبة الثامنة و الـ84 عالميا، المغرب في المرتبة التاسعة عربيا والـ86 عالميا، تونس العاشرة عربيا و89 عالميا، الأردن الـ11 عربيا والـ90 عالميا، مصر الـ12 عربيا و 103 عالميا، موريتانيا في المرتبة الـ13 عربيا و الـ118 عالميا، الجزائر في المرتبة الـ14 عربيا و 126 عالميا.

أما عالميا، تصدر المؤشر هولندا برصيد 85 نقطة، وسنغافورة ثانيا 84 نقطة، وبلجيكا 81 نقطة، وسويسرا 79 نقطة، وإيرلندا 77 نقطة.