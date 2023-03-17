تفاصيل مثيرة في القبض على مروج حشيش قام بسرقة مسجد في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من ضبط شخص قام بسرقة أغراض الصيانة من مسجد الكرامة بمنطقة بوعطني وعند ضبطه عُثر بحوزته على مادة الحشيش المخدرة ويعترف بالإتجار بمادة الحشيش وتوصيلها لزبائنه .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أنه عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد الأشخاص قام بسرقة عدة لفات أسلاك كهربائية مقاس 4ملي و2.5 ملي وسخانة وعدد من عُلب الكهرباء الكبيرة والصغيرة بمسجد الكرامة بمنطقة بوعطني .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات الملازم فرج الفاخري تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتتبع كاميرات المراقبة بالقرب من المكان للتأكيد على تحديد هوية الشخص المطلوب وعند التأكيد تم انطلاق أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب وبحوزته قطع من مادة الحشيش المُخدرة وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ف.غ من مواليد 1970 ليبي الجنسية وإعترف بسرقته لأغراض صيانة المسجد وبسؤاله عن قطع الحشيش التي عُثر عليها بحوزته أفاد بأنه يقوم بإيصالها إلى زبائنه دلفري حسب ماأفاد وأفاد ايضا بتعاطيه لمادة الحشيش المُخدرة .

وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.