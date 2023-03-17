إشادة دولية بمبادرة باتيلي وحث القادة الليبيين على دعمه

أشاد عدد من المسؤولين الدوليين في ليبيا، في تغريدات عبر حساباتهم على موقع تويتر، بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي.

وقال المبعوث الامريكي الخاص إلى ‎ليبيا ريتشارد نورلاند، إن مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي، حظيت بدعم واسع من مجلس الأمن الدولي، عندما وافق جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر على نص بيان رئاسي يعبر عن دعم قوي للسيد باتيلي ويشجع مبادرته.

وأضاف “نحن نعتقد أن ن التقدم يمكن أن يتحقق إذا ما تقيد القادة السياسيين الليبيين بالتزامهم بالتركيز على التوصل إلى اتفاق حول الأساس القانوني، الدستوري، والسياسي لانتخابات ديمقراطية ناجحة”

بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن مبادرة الممثل الخاص للأمين العام باثيلي تحظى بدعم كامل من مجلس الأمن، مما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات.

وقال “نحث القادة الليبيين على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي”

فيما أشادت السفارة الإيطالية، بجهود اللجنة العسكرية 5+5 في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية وأكدت أهمية الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي الليبية مجددة دعمها بقوة لهذه الجهود التي تعتبر أساسية لمستقبل ليبيا

في الاطار ذاته أعرب السفير الألماني ميخائيل أونماخت، عن دعم بلاده للبعثة الأممية ومبادرة المبعوث الخاص إلى ليبيا عبدالله باثيلي لتمكين الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية عام 2023.