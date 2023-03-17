ضبط مستودع لتخزين بكرات الأسلاك الكهربائية في بنغازي

ضبط أعضاء التحري بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي اربعة أشخاص كانوا متواجدين داخل وكر لتخزين بكرات الأسلاك الكهربائية ومحولات كهرباء ومعدات تخص الشركة العامة للكهرباء.

وقال الفرع إن العملية تمت بعد ورود إشارة مفادها وجود وكر يستخدم لتخزين الاسلاك الكهربائية المسروقة من الشبكة العامة للكهرباء وبعض المعدات المسروقة ايضاً، حيث توجهت دوريات الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة رئيس الغرفة معاون مدير الادارة بالمنطقة الشرقية وبإشراف رئيس فرع بنغازي إلى مكان البلاغ أين تم تحرير المضبوطات والاستدلال مع المقبوض عليهم، وستتم إحالتهم الى جهات الاختصاص.

جدير بالذكر أن عمل الغرفة مستمر لحين القضاء على كافة التعديات على الشبكة الكهربائية وضبط المخربين والمجرمين الذين يتعدون على مصادر الطاقة الكهربائية.