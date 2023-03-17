القوي يتحدث عن دور القضاء في الأزمة الليبية

تحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي عن دور القضاء من الأزمة الليبية.

وقال القوي في تصريحات صحافية، اليوم الخميس إن وحدة القضاء واستقلال السلطة القضائية في ليبيا، رافد في وحدة النسيج الوطني.

وأضاف القوي أن المجلس للأعلى للقضاء يطبق نفس القوانين والقواعد ويتعامل مع نفس المخرجات بالمحاكم في ليبيا بكامل ربوع الوطن.

ولفت إلى أن القضاء الليبي يطبق نفس النصوص وبمنظومة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الوحدة انعكست على وحدة التراب الليبي التي نتمنى أن تعم وتيقترب خلاصها.

وبالنسبة لرجال الهيئات القضائية وسيدات الهيئة القضائية قال القوي إن الجميع يعرفون واجباتهم.

وبين أن الجميع في الجهاز القضائي يتعامل بمنظومة واحدة ويتبع إدارة واحدة وهي التفتيش القضائي.