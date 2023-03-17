تحت عنوان “متحدون ضد الفساد”.. ديوان المحاسبة يعقد الاجتماع التنسيقي الأول

الوطن|رصد

عقد اليوم ديوان المحاسبة الاجتماع التسيقي الاول مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والنخب ومنظمات غير حكومية تنفيذا لممارسة الديوان اختصاصاته المخول بها.

ويسعى اللقاء إلى تعزيز الدور التعاوني بين الأجهزة العليا للرقابة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لأجل مكافحة الفساد، وتنفيذًا للتدابير الوقائية منه من خلال الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وممارسة الضغط المجتمعي لتبني توصيات الديوان والتوعية المجتمعية، والتجاوب مع تقاريره وتحقيق الأثر الرقابي الإيجابي وتقديم البيانات والمعلومات الداعمة لعمل الديوان، وتنظيم صالونات علمية ثقافية تسهم في نبذ ممارسات الفساد وتوعية المواطنين بدورهم في حماية المال العام.

واتفق الحاضرون على عقد ملتقى جامع والعمل على إنشاء شبكة منظمات فاعلة، وإبرام مذكرات تفاهم تفضي للعمل المشترك وتحقيق الأثر الفعال والمشترك في مكافحة الفساد وتحقيق رقابة فعالة.