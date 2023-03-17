مكتب النائب العام يأمر بحبس مراقب مالي سابق للسفارة الليبية في تونس

أصدر مكتب النائب العام، أحكاما بحبس مراقب مالي سابق للسفارة الليبية في تونس، بتهم تختص بالإساءة في استخدام السلطة الوظيفية.

وقال بيان للمكتب، إنه بعد التحقيقات أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام “في تقصي مؤشرات انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تونس؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة العامة ؛ فانكَشَفَ له واقع تحلل المسؤول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده تحويل مبلغ عشرين مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية ؛ وعدالة التصرف؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.”

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