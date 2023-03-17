النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا.

وذكر مكتب النائب العام، أنه رداً على خَرقَ قواعد إدارة الأموال العمومية ؛ أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي مؤشرات انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تونس؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة العامة.

وأفاد المكتب أنه انكَشَفَ لرئيس النيابة واقع تحلل المسؤول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده تحويل مبلغ عشرين مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية ؛ وعدالة التصرف؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.