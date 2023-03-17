وكالة نوفا: مفاوضات لتشكيل قوة مشتركة من شرق وغرب وجنوب ليبيا في أولى خطوات توحيد الجيش

ذكرت وكالة نوفا الايطالية وفقاً لمصادر من ليبيا أن هناك مفاوضات تجري الآن الخطوة الأولى نحو إعادة توحيد الجيش الليبي قد تكون إنشاء قوة مشتركة يتم إرسالها إلى الجنوب.

وأوضحت الوكالة أن الفكرة مبدئياً تتمثل في تشكيل ثلاث كتائب تمثل طرابلس (غرباً) وبرقة (شرقاً) وفزان (جنوباً) للتدخل في المناطق الجنوبية، على أن يكون قائدها مسؤولا أمام رئيسي الأركان، الفريق محمد الحداد في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ورئيس أركان قوات الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري.

وأشارت إلى أنه جرى مناقشة المقترح أمس في تونس خلال اجتماع لـ “مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، ورئيسي الأركان الليبيين، وسفراء المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا وممثلي الاتحاد الأفريقي.

ولفتت إلى أن إطلاق إعادة توحيد الجيش الليبي سيسهم في تحسين الوضع في الجنوب وسيكون كذلك في صالح دول الساحل التي تعاني من عدم الاستقرار في ليبيا،

Trending باشاغا: نرحب بمبادرة “باتيلي” لكسر الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات

لذلك فهي خطوة حاسمة، لكنها تصطدم بالعديد من الصعوبات على الأرض، من الخلافات المتعلقة بتسلسل القيادة إلى مشكلة المعدات العسكرية.

وتطالب الأطراف الليبية، بحسب مصادر “نوفا”، أن يقوم المجتمع الدولي بتسليح الكتائب الثلاث إلا أن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة يشكل عائقا.