قشوط: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين يثبت أنها منظمة سياسية تديرها أمريكا

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علق المدون والناشط محمد قشوط، على مذكرة المحكمة الدولية لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال قشوط في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أنه ‏بعيدا عن مسخرة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال فلاديمير بوتين‬ يمكنكم استنتاج أمر مهم وهو أن هذه المحكمة أثبتت أنها ليست سوى منظمة سياسية تديرها ‫أمريكا”.

وأضاف المدون :”أن امريكا تشتغل هذه المنظمة لجلد خصومها وكل من يخرج عن طوعها باسم القانون فإذا كان بوتين مجرم فكيف حال أوباما وبوش ونتنياهو وغيرهم ممن تورطوا في سرقة ثروات أوطان وتدمير دول وسفك دماء شعوبها دون مبرر !”.

وتابع قشوط :”قرار المحكمة اليوم يعني أن أمريكا و الغرب معها أصبحوا يفقدون كل أوراقهم و أدواتهم ضد روسـيـا وقد بدأوا بلوغ مرحلة العجز في تركيعها وتحقيق ولو نقطة هزيمة ضدها”.

وواصل في منشوره :”أتمنى أن يكون لدينا في لـيبيـا قادة في المستقبل تكون لديهم الشجاعة على عدم التعامل مع هذه المؤسسات المسيسة لأنه يبدو أن القادة الحاليين قد يكون الأمل فقد فيهم”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.