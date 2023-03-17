احتجاجات في شرق ليبيا بعد خطف عميد بلدية

طالب عدد من مواطني مدينة البيضاء (شرقي ليبيا) ومنظمات حقوقية، السلطات الأمنية والقضائية في البلاد بالتحقيق في واقعة خطف عبد الله امطول، عميد البلدية المكلف من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسرعة كشف مصيره.

وخطف مسلحون مجهولون امطول صباح الأربعاء الماضي، بعد يوم من إسناد عميد البلدية (المستقيل) علي حسين جميع المهام إليه، على خلفية صراع بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا على البلدية، وسط مطالبات القيادات القبائلية بالمدينة للسلطات الأمنية بكشف مصيره وسرعة الإفراج عنه.

وفي حين عبّرت منظمات وجمعيات حقوقية عن رفضها وإدانتها لعملية الخطف وتزايدها في البلاد، قالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، مساء أول من أمس، إن مسلحين مجهولين خطفوا امطول من وسط مدينة البيضاء بعد يوم من تكليفه عميداً للبلدية، من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولا تزال عائلته تجهل مصيره.

وطالبت المنظمة السلطات في شرق ليبيا بـ«التحقيق العاجل في اختفاء امطول، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط».

وعقب خطف امطول، تصاعدت الاحتجاجات في البلدية، كما اقتحم متظاهرون مقر المجلس البلدي (الخميس) للمطالبة بكشف مصيره. ودعا إدريس يحيى، عضو «ملتقى الحوار السياسي»، في بيان، إلى الإفراج عن امطول، ورأى أنه «كُلف بطريقة شرعية، وفي اجتماع قانوني لأعضاء المجلس البلدي».

كما طالب مواطنون من مدينة البيضاء بإجراء انتخابات عاجلة للبلدية، رداً على قرار سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، بتعيين مجلس جديد، ودعوا إلى تجنيب المدينة «فتنة الانقسام السياسي».

ووصلت تداعيات النزاع على السلطة بين الحكومتين إلى تمسك كل منهما بتعيين مجلس جديد للبلدية تابع لها، حيث سمى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، امطول عميداً للبلدية، في وقت أصدر فيه الضاوي، نظيره بحكومة باشاغا، قراراً بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء. ويشغل امطول نائب عميد البلدية ضمن مجلس منتخب منذ عام 2014.

وأمام تصاعد الأوضاع، زار علي القطراني، نائب رئيس حكومة باشاغا، مدينة البيضاء مساء أول من أمس؛ لمتابعة اختفاء امطول، واجتمع مع آمر المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر اللواء عبد العالي عيسى، وأعضاء مجلس النواب عن البلدية، للوقوف على عملية اختفائه.