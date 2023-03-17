السفارة الأمريكية: «أوردمان» بحث مع شكشك تعزيز الرقابة المالية والشفافية

التقى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا «ليزلي أوردمان»، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأفادت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة، بأن القائم بالأعمال أوردمان، عقدت اجتماعاً جيداً، أمس الخميس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ لبحث التعاون المستمر في تعزيز الرقابة المالية والشفافية”.

وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، في وقت سابق، استقبال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” للممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري.

وأوضحت السفارة، في بيانها، نقلًا عن أوردمان قوله: “سررت للقاء الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري لإعادة التأكيد على دعمنا المشترك لجهود الأمم المتحدة لإيجاد مسار نحو الانتخابات.”.

وتابع أنه أعرب عن تقديره “للدور الريادي للاتحاد الأفريقي في دفع المصالحة الوطنية في ليبيا”.