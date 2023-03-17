مراقبو وقف إطلاق النار في ليبيا يناقشون خطوات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

عقد مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين، اليوم الجمعة، اجتماع في تونس، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المبعوث الأممي عبر حسابه بموقع تويتر إن المجتمعون ناقشوا الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف عبد الله باتيلي، أثنيتُ على المراقبين لتحليهم بالمسؤولية واحترامهم لسيادة ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي لهذا الشهر لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين بشأن ليبيا، عقدتا اجتماعاً لمناقشة سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية.

وشارك في الاجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ورئيس الأركان بالجيش الوطني الليبي، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الأخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

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