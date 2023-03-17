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شركة الكهرباء تعلن عن استكمال العمل بمشروع خط الرويس أبوعرقوب

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن مواصلة العمل بمشروع خط نقل الطاقةالرويسأبوعرقوبجهد 400 ك.ف، الذي يهدف إلى سهولة ومرونة نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم خلال المشروع الذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل سحب الأسلاك مسافة (4.600) كيلو متر، مشيرةً إلى أنه جاري العمل على تركيب البرج رقم (248) ، واستكمال البرج رقم (221).

وأعلنت الشركة عن وصول المزيد من العوازل والأسلاك الكهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة الرويسأبو عرقوب جهد 400 ك.ف وجرى نقلها من مخازن بئر العالم عن طريق شركة الطاقة المستديمة المنفذة وذلك لاستكمال أعمال المشروع.

كما أشارت شركة الكهرباء الليبية إلى أن مجلس إدارتها يسعى لاستكمال المشروع نظرًا لأهميته القصوى في نقل الطاقة، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

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الوطن الليبية

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