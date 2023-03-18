“الرقابة على الأغذية” يوضح حول ما تداوله نشطاء عن لحم الجاموس الهندي 

الوطن| رصد

أوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول لحوم الجاموس الهندي والدور الرقابي على ذلك.

وقال المركز في بيان نشره عبر حسابه فيسبوك، مساء اليوم الجمعة، إن المركز جهة فنية يشتغل حسب ما يرد إليه من الجهات التشريعية من قوانين ومواصفات قياسية سواءً حيال المواصفات التي تنظم نسب ومكونات المنتجات الغذائية أو تعميمات من جهات المعنية حيال منع توريد منتج.

وأضاف أن المركز يختص بإجراءات التي تتعلق بكافة التحاليل المخبرية اللازمة، حسب ما نصت عليه المواصفة القياسية 604/2013 وهذا ما يتم فعليا على جميع الشحنات الواردة عبر المنافذ، حيث تجري جميع التحاليل اللازمة ومن ثم يتم الإفراج عن الشحنات من عدمه.

وتابع: أما فيما يخص منح إذن بالاستيراد من عدمه فهو اختصاص أصيل للمركز الوطني للصحة الحيوانية .

وأوضح أن المركز فني بحيث يقوم بتنفيذ ما يحال إليه من تعميمات كما ذكر أعلاه كتعليمات من جهة الاختصاص تمنع توريد منتج ما، أو تطبيق مواصفة صادرة من الجهات المعنية والعمل عليها مخبريا أو إحالة إذن الإستيراد من الجهات المختصة للمنتج وإجراء التحاليل اللازمة عليه صحيا وقياسيا ومن ثم منحه إذن الإفراج من عدمه حياله.