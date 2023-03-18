انطلاق حملة تستهدف كافة الظواهر السلبية في مدينة بنغازي

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باشرت اللجنة المشكّلة من قبل وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم بحملة تستهدف كل الظواهر السلبية.

واستهدفت اللجنة خلال الحملة برئاسة رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد فرج العقوري مستغلو الفضاء العام و الهجرة غير الشرعية و الباعة المتجولين.

وأكد الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد صلاح الساحلي، أن الحملة ستستمر حتى القضاء على كل الظواهر السلبية.

وأضاف الساحلي أنه سيتم تنفيذ اختصاصات الحرس البلدي في الشارع العام والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن اللجنة بعضوية الظواهر السلبية، ومديرية الأمن، والدعم المركزي، والتمركزات الأمنية، والهجرة غير الشرعية.