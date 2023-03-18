بعد شائعات دخوله إلى بنغازي..الرقابة على الأغذية يوضح دوره حيال “لحم الجاموس”

أخبارليبيا24

أصدر مركز الرقابة على الأغدية والأدوية توضيحًا بخصوص ما تم تدوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن لحم الجاموس و الدور الرقابي حياله.

وأكد مركز الرقابة، أنه جهة فنية يشتغل حسب مايرد آلية من الجهات التشرعية من قوانين وموصفات قياسية سواءً حيال المواصفات التي تنظم نسب ومكونات المنتجات الغذائية أو تعميمات من جهات المعنية حيال منع توريد منتج.

وذكر أنه يختص بالإجراءات التي تتعلق بكافة التحاليل المخبرية اللازمة , حسب مانصت عليه المواصفة القياسية 604/2013 وهذا ما يتم فعليا علي جميع الشحنات الواردة عبر المنافذ.

ولفت مركز الرقابة إلى أنه يتم إجراء جميع التحاليل اللازمة ومن ثم يتم الإفراج عن الشحنات من عدمهـ، أما فيما يخص منح إذن بالاستيراد من عدمه فهو اختصاص أصيل للمركز الوطني للصحة الحيوانية.

وجدد المركز التأكيد بأنه مركز فني بحث يقوم بتنفيذ ما يحال إليه من تعميمات كتعليمات من جهة الاختصاص تمنع توريد منتج ما , أو تطبيق مواصفة صادرة من الجهات المعنية و العمل عليها مخبريا أو إحالة إذن الاستيراد من الجهات المختصة للمنتج و اجراء تحاليل اللازمة عليه صحيا وقياسيا و من ثم منحه إذن الإفراج من عدمه حياله.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا خبرًا يفيد بدخول شحنة من لحم الجاموس وأن مصدره دولة الهند، دون أي رد أو توضيح من أي جهة رسمية في الدولة الليبية.