افتتاح المقر الجديد لإدارة المراسم العسكرية في بنغازي

العنوان – بنغازي

افتتح اليوم الجمعة في مدينة بنغازي المقر الجديد لإدارة المراسم العسكرية بحضور كبار القادة العسكريين من مدراء إدارات.

وأوضح مكتب التوجيه المعنوي بإدارة المراسم العسكرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير والتحديث الشامل للقدرات التنظيمية والقتالية بالقوات المسلحة.

وأضاف المكتب أن مدير إدارة المراسم اللواء الهادي ضوء الذيب استقبل بتنظيم مراسم استقبال عسكرية من ضباط المراسم.

وأشار مكتب التوجيه المعنوي إلى أنه مدير الإدارة أشاد خلال كلمته في هذه المناسبة بالجهود المبذولة.